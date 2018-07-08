Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ile Muratlı arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.Kaynak: DHA
Kapıkule-İstanbul seferini yapan yolcu treninin bir vagonu, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.
Devrilen vagonda yaralanan yolcuların bulunduğunun belirtilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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