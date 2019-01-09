Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Buhar basıncı nedeniyle meydana geldiği ifade edilen patlama sonucu Güven Turan (28) hayatını kaybetti.



Nihat Alakara (30) ise ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Malkara Kaymakamı Erhan Karahan bölgede incelemede bulundu.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye kaldırılan ağır yaralı Alakara'nın da vefat ettiğini söyledi.



