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Son Dakika: Tekirdağ'da otogarda patlama: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ Malkara otogarında patlamada meydana geldi. Ölü ve yaralı var

Son Dakika: Tekirdağ'da otogarda patlama: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarında kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Malkara otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, AA muhabirine, otogarda kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını söyledi.

Etiketler; #patlama #Tekirdağ
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