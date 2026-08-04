Son dakika: "Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasının adı belli oldu!

Hazırlıkları tamamlanan çerçeve yasa teklifi, Meclis'te resmi olarak imzaya açıldı. Hazırlanan teklifin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması" başlığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulacağı bildirildi.

Süreç Meclis Genel Kurulu'na nasıl taşınacak?

Söz konusu yasa teklifinin TBMM Başkanlığı’na teslim edilmesinin ardından ilk durak ilgili ihtisas komisyonu olacak. Komisyonda gerçekleştirilecek detaylı görüşmeler ve kabul sürecinin ardından teklif, karara bağlanmak üzere TBMM Genel Kurulu gündemine taşınacak.

Teklifin zeminini 51 kişilik komisyon raporu oluşturdu

Yasal düzenleme sürecine ilişkin kronolojik gelişmeler ve izlenen yol haritası şu adımlarla şekillendi:

Komisyon Çalışmaları: Sürecin hukuki ve toplumsal zeminini hazırlamak amacıyla 51 üyeden oluşan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu.

Ortak Rapor: Çalışmalarını tamamlayan komisyon, sürecin ilke ve çerçevesini belirleyen kapsamlı bir ortak rapor hazırladı.

Siyasi Partilerle Temas: Rapor verileri doğrultusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek yasa teklifinin nihai çerçevesini müzakere etti.

İmza Aşaması: Yürütülen bu temasların ardından şekillenen çerçeve yasa teklifi, dün itibarıyla resmi olarak milletvekillerinin imzasına sunuldu.