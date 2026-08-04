Son dakika: "Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasının adı belli oldu!

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen yasal altyapı çalışmalarında son düzlüğe girildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: "Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasının adı belli oldu!
Yayınlanma:

 Hazırlıkları tamamlanan çerçeve yasa teklifi, Meclis'te resmi olarak imzaya açıldı. Hazırlanan teklifin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması" başlığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulacağı bildirildi.

Süreç Meclis Genel Kurulu'na nasıl taşınacak?

Söz konusu yasa teklifinin TBMM Başkanlığı’na teslim edilmesinin ardından ilk durak ilgili ihtisas komisyonu olacak. Komisyonda gerçekleştirilecek detaylı görüşmeler ve kabul sürecinin ardından teklif, karara bağlanmak üzere TBMM Genel Kurulu gündemine taşınacak.

Teklifin zeminini 51 kişilik komisyon raporu oluşturdu

Yasal düzenleme sürecine ilişkin kronolojik gelişmeler ve izlenen yol haritası şu adımlarla şekillendi:

Komisyon Çalışmaları: Sürecin hukuki ve toplumsal zeminini hazırlamak amacıyla 51 üyeden oluşan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu.
Ortak Rapor: Çalışmalarını tamamlayan komisyon, sürecin ilke ve çerçevesini belirleyen kapsamlı bir ortak rapor hazırladı.
Siyasi Partilerle Temas: Rapor verileri doğrultusunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek yasa teklifinin nihai çerçevesini müzakere etti.
İmza Aşaması: Yürütülen bu temasların ardından şekillenen çerçeve yasa teklifi, dün itibarıyla resmi olarak milletvekillerinin imzasına sunuldu.

Yüksek Askeri Şura başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik YAŞ zirvesi!Yüksek Askeri Şura başladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik YAŞ zirvesi!Gündem
son dakika meclis
Günün Manşetleri
Kılıçdaroğlu 3 yıl sonra Meclis kürsüsünde!
"Terörsüz Türkiye" çerçeve yasasının adı belli oldu!
Karadeniz'de Türk sahipli gemilere İHA saldırısı
9 il için yüksek orman yangını riski uyarısı!
Pezeşkiyan'dan ABD'ye net mesaj!
SGK emekli zam farkı ödeme tarihini açıkladı!
İzmir Menderes Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu!
Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı!
Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı! Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı!
Sigaraya bir zam daha geldi! Sigaraya bir zam daha geldi!
5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 5 Milyon 700 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL?
Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları Son dakika: Akaryakıta dev zam geldi! İşte 4 Ağustos 2026 il il benzin, motorin ve LPG fiyatları