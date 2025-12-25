Son dakika: TFF eski başkanvekili dahil dört isim gözaltına alındı

Futbol dünyasını sarsan bahis ve şike iddiaları soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, yürütülen soruşturma kapsamında eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR: TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE GİZLİLİĞİ İHLAL

Anadolu Ajansı muhabiri Zeynep Yeşildal'ın haberine göre, operasyon "Futbolda Şike Kumpası" soruşturması çerçevesinde gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen dosya kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" olarak kayıtlara geçti.

ALİ KOÇ ŞİKAYETÇİ

Haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli, işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılık katında ifade işlemlerine başlandı.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un soruşturmada "şikayetçi" olarak yer aldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”