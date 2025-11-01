Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer’in ölümüne soruşturma! Adalet Bakanı açıkladı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in cezaevinde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İlk bulgular intihar şüphesini gösteriyor, kesin neden soruşturma sonunda belirlenecek” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer’in ölümüne soruşturma! Adalet Bakanı açıkladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki odasında ölü bulunmasının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz de bu konuyu burada öğrendik. Biraz önce haber aldık. Cezaevi yönetimimizle ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var.”

Tunç, olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirterek, “Kesin ölüm nedeni soruşturma sonucunda belli olacak. Şu anda ilk bulgular intihar ihtimalini gösteriyor” dedi.

Bakan, Faruk Fatih Özer’in Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tek kişilik odada kaldığını, bu durumun da “işlediği suçun niteliği gereği alınmış bir tedbir” olduğunu söyledi.

Tunç ayrıca, “Cezaevlerinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum olup olmadığı detaylı olarak araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.

Gebze’deki bina neden çöktü? Metro inşaatı iddiasına bakanlıktan açıklama geldiGebze’deki bina neden çöktü? Metro inşaatı iddiasına bakanlıktan açıklama geldiGündem
Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli olduGalatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli olduSpor
Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilirUzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilirGündem
Thodex Faruk Fatih Özer
Günün Manşetleri
Erdoğan’dan DEM Parti görüşmesine dair açıklama
DEM Parti heyeti İmralı’ya gidecek
Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Sıra futbolcularda
Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı getirildi
Açlık sınırı 28 bin 412 lira oldu
Grand Kartal Otel davasında karar açıklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu
İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu Güllü’nün ölümünde yeni tanık konuştu
Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma Salı gününe özel market fırsatlarını kaçırma
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem Balıkesir Sındırgı’da 3,5 büyüklüğünde deprem