Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer’in ölümüne soruşturma! Adalet Bakanı açıkladı

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki odasında ölü bulunmasının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Biz de bu konuyu burada öğrendik. Biraz önce haber aldık. Cezaevi yönetimimizle ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var.”

Tunç, olayın tüm yönleriyle incelendiğini belirterek, “Kesin ölüm nedeni soruşturma sonucunda belli olacak. Şu anda ilk bulgular intihar ihtimalini gösteriyor” dedi.

Bakan, Faruk Fatih Özer’in Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tek kişilik odada kaldığını, bu durumun da “işlediği suçun niteliği gereği alınmış bir tedbir” olduğunu söyledi.

Tunç ayrıca, “Cezaevlerinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum olup olmadığı detaylı olarak araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.