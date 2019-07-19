Son dakika TRT ve FETÖ operasyonları haberleri... Erhan Çelik'ten 'gözaltı' açıklaması

Sunucu Erhan Çelik, "İstanbul’da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı. Olayı duyan avukatım üç kez adliyeye gitse de ifademe gerek duyulmadı, bugüne kadar çağıran olmadı." açıklaması yaptı

TRT eski sunucusu Erhan Çelik, FETÖ operasyonu ve gözaltı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.



Erhan Çelik, şunları belirtti:



"'FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor?' sorusuna güzel bir örnek bu. İstanbul’da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı. Olayı duyan avukatım üç kez adliyeye gitse de ifademe gerek duyulmadı, bugüne kadar çağıran olmadı.



Yok sansasyonel bir şey yapayım düşüncesiyle hareket ediliyorsa yapanın elinde patlar ki aynı haberde “polis evinde bulamadı” dedikten sonra “önümüzdeki günlerde ifadeye çağırabilir” diye yazmasından da anlaşılacağı üzere büyük bir saçmalama söz konusu.



Diğer yandan söz konusu olayda ne direk habere karar veren, ne kamera gönderen, ne 3g cihazı ile görüntü geçen yada bunların talimatını veren bendim. TRT’de böyle bir yetkim hiç olmadı. Bu, rahatlıkla TRT yönetimini de sorulabilir.



Ankara’da gerçekleşen olay benim İstanbul’da bulunduğum ve haberi Harbiye stüdyosunda sunduğum bir günde saat itibariyle benim sunduğum bülten sırasında oldu. O saatte bülteni başkası sunsa bu kez o mu bunlara muhatap olacaktı? Emin değilim.



Yine de avukatım bir kez daha olayı soruşturan ilgili savcılığa başvurup bilgi sahibi sıfatıyla görüşüme başvurulmasını talep edecek.



Pek çoğunun FETÖ’cüleri el üstünde tuttuğu dönemde bile o vatan hainlerinin düşman bildikleri, işinden ettikleri, bilinen tüm kalemşorleriyle herkesin önünde saldırdıkları bana bu yaftayı yapıştırmaya çalışmak nafile ama FETÖ soruşturmalarının akıbeti açısından düşündürücü!



Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı olmak üzere konuyu herkesin dikkatine sunuyorum. @RTErdogan @abdulhamitgul"



ulusal.com.tr



