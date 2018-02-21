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Son dakika: TSK açıkladı! Hakkari Şemdinli'de 2 asker şehit, 1 asker yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak kuzeyi uzanımı Çam Tepe üs bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) unsurlarının icra ettiği operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika: TSK açıkladı! Hakkari Şemdinli'de 2 asker şehit, 1 asker yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak kuzeyi uzanımı Çam Tepe üs bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) unsurlarının icra ettiği operasyon esnasında iki askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını açıkladı

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"21 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli (Irak kuzeyi uzanımı) Çam Tepe üs bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #şemdinli #Hakkari #tsk
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