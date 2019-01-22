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Son dakika: TSK'da 51 askere FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.

Son dakika: TSK'da 51 askere FETÖ gözaltısı

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.

Etiketler; #tsk #fetö
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