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Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İzmir merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si yakalandı

Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İzmir merkezli 21 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde olan 51 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen aralarında halen görevde olan 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen ve 19 astsubay ile ihraç edilen askerlerin de bulunduğu 51 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Osmaniye, Kayseri, Kütahya, Şırnak, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. 

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #tsk
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