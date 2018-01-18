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Son dakika: TSK, terör örgütü PYD-PKK hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdi

Son dakika: TSK, terör örgütü PYD-PKK hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK tarafından yapılan taciz atışlarına karşılık verdiği bildirildi.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK unsurları, teröristler tarafından yapılan taciz atışlarına sabah saatlerinde topçu atışlarıyla karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarının, meşru müdafaa kapsamında karşılık bulduğu belirtildi.

Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantıları sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçmiş, fırtına obüsleri sınır hattındaki 7 noktada terör örgütü YPG hedeflerini vurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #pyd #tsk
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