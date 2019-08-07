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Son dakika: TSK'dan açıklama "Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgâhı 'ANITKABİR' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmî Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır." denildi

Son dakika: TSK'dan açıklama "Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Anıtkabir adına açılmış sosyal medya hesapları hakkında bir açıklama yaptı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgâhı 'ANITKABİR' ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından 'Anıtkabir Resmî Hesabıdır' ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir.

Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.

Anıtkabir resmî internet sitesine http://www.anitkabir.tsk.tr/ adresinden erişilebilir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tsk #Türk Silahlı Kuvvetleri #anıtkabir
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