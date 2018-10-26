Tunceli Valiliği, terör unsurlara yapılan operasyonda hipoterami (donma) tanısı konulan 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 askerin şehit olduğu bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle tahliye edildiği belirtildi.



Bölgede 2 jandarma personelinin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 jandarma personeline ise hastanede müdahale edildiği kaydedildi.



Valilikten yapılan ikinci açıklamada ise şehit olan asker sayısının 2'ye yükseldiği duyurularak, "Hastaneye kaldırılan diğer jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.



Yapılan açıklama şöyle;

Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye Kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda; olumsuz hava koşullarından etkilenen birliklerimizin hava şartlarının kısmen düzelmesine müteakip bölgeden helikopterle ile tahliye edildiği, (2) Jandarma personelimiz hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen (1) Jandarma personelimiz şehit olduğu, diğer Jandarma personelimize ise müdahaleye devam edildiği bildirilmişti. Diğer Jandarma personelimize uzun süre müdahaleye devam edilmiş olup maalesef kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.





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