Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, Adli Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır. HSK'nın yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz" dedi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, Adli Yıl açılış töreninde konuşuyor.



Feyzioğlu, şunları söyledi:



"Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız.



Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir.



Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır.



HSK'nın yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz."



ulusal.com.tr

