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Son dakika! Türkiye Barolar Birliği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, Adli Yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır. HSK'nın yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz" dedi

Son dakika! Türkiye Barolar Birliği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Feyzioğlu, Adli Yıl açılış töreninde konuşuyor.

Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, işte biz bugün bunun için buradayız.

Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir.

Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır.

HSK'nın yapısının, kuvvetler ayrılığını tam olarak sağlayacak şekilde Meclis'imizde uzlaşma ile yeniden düzenlenmesini öneriyoruz."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Metin Feyzioğlu #Türkiye Barolar Birliği
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