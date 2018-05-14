Bozdağ: Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir.

Bozdağ: "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı almıştır.



Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak. " dedi. Ayrıca Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.



Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir."



Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusunda da açıklama yapan Bozdağ, "Hükümetimizin gündemimizde af söz konusu değil. " dedi.



Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af konusunda da açıklama yapan Bozdağ, "Hükümetimizin gündemimizde af söz konusu değil. " dedi.



Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları;

Katliamda ABD'nin eli vardır. Bugün tarihe kanlı pazartesi olarak geçecektir. İsrail'i ve ABD'yi katliam nedeniyle şiddetle kınıyoruz.

ABD'nin attığı bu adımı yok kabul ediyoruz. ABD attığı bu adımla barış sürecini yok etmiştir. ABD artık çözümün değil sorunun bir parçasıdır.

Kudüs bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçmelidir. Kudüs ilerde tekrar gerçek sahiplerine teslim edilecek. BM, terörist devlete "dur" demeli.

Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz.

Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır.

Hükümetimizin gündemimizde af söz konusu değil.



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