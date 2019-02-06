Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakan Yardımcısı Önal ve Müsteşar Hale, Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha teyid etmiş ve iki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etmişlerdir." denildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Açıklama' başlıklı bir duyuru yapıldı.



Duyuruda şunlar denildi:



"Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, ikili ve bölgesel konularda çalışma grupları toplantılarını gerçekleştirmek üzere 5 Şubat tarihinde Vaşington'da biraraya gelmişlerdir. Bakan Yardımcısı Önal ve Müsteşar Hale, Türkiye- ABD ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha teyid etmiş ve iki müttefik olarak ortak kaygıların ele alınmasını taahhüt etmişlerdir. Açılış oturumunun ardından, üst düzey Türk ve ABD’li yetkililer, çalışma grupları formatında toplanarak Suriye, terorizmle mücadele, savunma ile adli ve hukuki hususlarını içeren ikili işbirliği konularını ele almışlardır. Taraflar, tüm bu alanlarda daha fazla ilerleme sağlamak için ortak çalışmalara devam edilmesi yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler."



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