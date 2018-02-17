Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) destek ziyareti gerçekleştirdi. Dikmen ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ortak açıklama yaptı. Dikmen ziyarette “Hedef alınan TBB değil Türkiye'nin bütünlüğüdür. TGB olarak TBB'yi destekliyoruz." dedi. Feyzioğlu da "Proje, Türkiye'nin milli birliğini parçalar. Kripto FETÖ, kripto PKK'lıların projesidir. Hedefleri kendi barolarını yaratmak" ifadelerini kullandı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen ve beraberindeki heyet, Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) destek ziyaretinde bulundu. Cem Dikmen ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ortak açıklama yaptı.



Barolar Birliği’nin yanlarında olduklarını vurgulayan Dikmen, "Türk gençliği Mehmetçik’in arkasında cephe gerisini sağlam tutmaktadır. Bu kadar büyük bir birlik oluşmuşken hükümetin yaptığı doğru değildir. Hedef alınan TBB değil Türkiye'nin bütünlüğüdür. TGB olarak TBB'yi destekliyoruz." İfadelerini kullandı.



“PROJE TÜRKİYE’NİN MİLLİ BİRLİĞİNİ PARÇALAR”



'Türk' ve 'Türkiye' isimlerinin kaldırılmasına dair konuşan Feyzioğlu, "Proje, Türkiye'nin milli birliğini parçalar. Kripto FETÖ, kripto PKK'lıların projesidir. Hedefleri kendi barolarını yaratmak" dedi.



"Türk gençliğinin ve ben Türküm diyen herkesin bir tane görev belgesi vardır. O da Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesidir. İşte o belgenin bize verdiği yetkiyle mücadele ediyoruz." ifadeleriyle sözlerine devam eden Feyzioğlu, "Mesele TBB'nin içindeki Türkiye kelimesinin atılması değildir. Onu kimse atamaz Türk Milleti'nin yüreğinden atamaz.Mesele baroları parçalayıp kendi barolarını üretmek. Ama çıkacak sonucu söylüyorum; PKK’nın FETÖ’nün istihbarat örgütlerinin barolarını üreteceksiniz. Bundan Türkiye zararlı çıkar. Türkiye kaybederken siz de kaybedersiniz. Biz sizin de kaybetmemeniz için mücadele ediyoruz. Çünkü biz gerekirse Türk milleti için canımızı veririz. Vurabilir kırabilirsiniz ama önünüzde asla boyun eğmeyeceğiz. Türk gençliğinin ve ben Türküm diyen herkesin bir tane görev belgesi vardır. O da Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesidir. İşte o belgenin bize verdiği yetkiyle mücadele ediyoruz. " şeklinde konuştu.



24 Şubat 2018 günü herkesi avukatlarla dayanışmak üzere Ahmet Taner Kışlalı’ya davet eden Feyzioğlu, "Tüm milletimizi Türkiye’nin özgür, antiemperyalist gücüyle dayanışmak üzere saat 13.00’te Ahmet Taner Kışlalı’ya Türkiye Gençlik Birliğini de elbette bekliyorum ama Türkiye Gençlik Birliğini misafir olarak beklemiyorum onlar zaten ev sahibi." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.



ulusal.com.tr

