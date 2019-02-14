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Son Dakika: Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.

Son Dakika: Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı
Putin :"Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir"

Putin : " Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu"

Putin: "Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor"

Putin : "İdlib’te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor."

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