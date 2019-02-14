Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.

Üçlü Zirve'nin basına kapalı toplantısından önce üç lider kameraların önünde açıklama yaptı.



PutiRusya Devlet Başkanı Putin "Şimdi Suriye’nin topraklarının hemen hemen tamamında çatışmasızlık rejimi muhafaza ediliyor. Bu bizim somut ve pozitif ortak neticemizdir" dedi. " Astana, Suriye için kalıcı bir siyasi çözüm sürecine vesile oldu" ifadelerini kullanan Putn şöyle devam etti:



"Rusya, Türkiye ve İran ortak çabalarla Suriye’deki hayatın normale dönmesi için çalışıyor. İdlib’te gerginliğin azaltılması konusunda anlaşmamız gerekiyor. Bu da teröristlerin varlığına katlanmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Suriye anayasa komitesinin kısa bir süre içerisinde çalışmalarına başlaması büyük önem arz ediyor”



Putin'in ardından sözü Ruhani aldı.



SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

İran Cumhurbaşkanı Ruhani şunları dile getirdi: "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD maalesef Suriye'de ve Irak'ta terör gruplarını koruyor. Terör yapılarını kullanarak amacına ulaşmaya çalışıyor"



ÇOK KRİTİK BİR ZİRVE

Erdoğan ise şöyle konuştu:



"Putin'in ev sahipliğinde Soçi'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyor, Putin'e teşekkür ediyorum. Kritik bir dönemde çok kritik bir zirve. Suriye halkı bizden sevindirici haberler bekliyor. Bugüne kadar yaptığımız 3 toplantıda da beklentileri boşa çıkarmadık. Tüm sıkıntılara, provakasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik. Altını çizerek ifade etmek isterim ki Astana platformu, Suriye'de akan kanın sona ermesi için en başarılı girişimdir. Özellikle şair Sadi Şirazi; 'hakiki dost saadet zamanında değil, sıkıntılı zamanında el tutan kimsedir' buyuruyor. Türkiye olarak biz de Suriye halkının en zor zamanlarında yanında olduk. Şu ana kadar 35 milyar dolar gibi bir yardımı biz mültecilere her alanda yapmış vaziyetteyiz. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzuru, barışa, refaha kavuşması için elimizden geleni yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz."