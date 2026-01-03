SON DAKİKA | Türkiye'den ABD'nin Venezuela saldırısına ilk tepki

Türkiye, Venezuela’da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sürecin bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için taraflara itidal çağrısı yapılırken, Türkiye’nin yapıcı katkı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, Venezuela’da yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, Türkiye’nin Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfettiği ifade edildi. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmaması için tüm taraflara itidalli davranma çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

“Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Venezuela’daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Caracas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir.”

