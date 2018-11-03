Terör örgütü PKK, Şırnak'ın Cudi dağında büyük darbe aldı. Bir mağarada gizlenen PKK'lılar operasyondan kaçamadı. 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. O PKK'lılardan biri turncu listedeki aranan terörist Selim Demiroğlu'ydu.

Terör örgütü PKK'nın yurt içindeki harekat alanı büyük oranda darldı. Her hareketleri izlenen teröristler, Şırnak'ta saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hançer-6 Operasyonu" kapsamında, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalına operasyon düzenledi.



Bir mağarada oldukları tespit edilen 8 PKK'lı operasyonda öldürüldü. Örgüt üyelerine ait, silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. ++++++8 PKK'lının arasında Turuncu listede aranan terörist Selim Demiroğlu da bulunuyor. PKK'lı Demiroğlu sözde Cudi cephe sorumlusuydu.



Ayrıca Şırnak ili genelinde 31 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.



O teröristlerinden birinin Lokman Genç olduğu öğrenildi. Genç'in 4 Ekim'de Mardin'de şehit olan 8 askerin faili olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr