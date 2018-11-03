Terör örgütü PKK'nın yurt içindeki harekat alanı büyük oranda darldı. Her hareketleri izlenen teröristler, Şırnak'ta saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Hançer-6 Operasyonu" kapsamında, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalına operasyon düzenledi.
Bir mağarada oldukları tespit edilen 8 PKK'lı operasyonda öldürüldü. Örgüt üyelerine ait, silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. ++++++8 PKK'lının arasında Turuncu listede aranan terörist Selim Demiroğlu da bulunuyor. PKK'lı Demiroğlu sözde Cudi cephe sorumlusuydu.
Ayrıca Şırnak ili genelinde 31 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi.
O teröristlerinden birinin Lokman Genç olduğu öğrenildi. Genç'in 4 Ekim'de Mardin'de şehit olan 8 askerin faili olduğu belirtildi.
ulusal.com.tr
Terör örgütü PKK, Şırnak'ın Cudi dağında büyük darbe aldı. Bir mağarada gizlenen PKK'lılar operasyondan kaçamadı. 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. O PKK'lılardan biri turncu listedeki aranan terörist Selim Demiroğlu'ydu.
Terör örgütü PKK'nın yurt içindeki harekat alanı büyük oranda darldı. Her hareketleri izlenen teröristler, Şırnak'ta saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi.