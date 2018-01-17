Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı.



Kocasakal, Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi.



Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu resmen açıkladı.



Kocasakal, "Çıkış noktam şu; Oy vermeye tıpış tıpış değil koşa koşa ve heyecanla gidecek, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Ve bundan sonra da bu sloganı kullanacağım; Kurtuluş, kuruluştadır." dedi.