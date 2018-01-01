Diyarbakır Tabip Odası, HİV’li kadının Üniversite hastanesinde yapılan ameliyatı ve sonrasında yaşanan ihmaller ile ilgili inceleme başlattı.

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Diyarbakır Tabip Odası, HİV’li kadının Üniversite hastanesinde yapılan ameliyatı ve sonrasında yaşanan ihmaller ile ilgili inceleme başlattı.



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