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Son dakika... Üniversite hastanesindeki skandalda flaş gelişme

Diyarbakır Tabip Odası, HİV’li kadının Üniversite hastanesinde yapılan ameliyatı ve sonrasında yaşanan ihmaller ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Üniversite hastanesindeki skandalda flaş gelişme

Diyarbakır Tabip Odası, HİV’li kadının Üniversite hastanesinde yapılan ameliyatı ve sonrasında yaşanan ihmaller ile ilgili inceleme başlattı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Diyarbakır Tabip Odası #hiv #Üniversite hastanesi
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