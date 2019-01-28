Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti. Onursal başkanı olduğu İzeltaş tarafından "Şirketimiz için yeri doldurulamaz bir değer olan İsmet Yorgancılar, her daim minnetle ve saygıyla hatırlanacaktır. (Cenazeye çelenk göndermek isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı ve Ege Orman Vakfı’na bağış yapmaları, ailesi tarafından rica olunur)" açıklaması yapıldı

İzeltaş'ın Onursal Başkanı İsmet Yorgancılar 92 yaşında vefat etti.



İzeltaş tarafından şu açıklama yapıldı:



"Şirketimiz için yeri doldurulamaz bir değer olan İsmet Yorgancılar, her daim minnetle ve saygıyla hatırlanacaktır. (Cenazeye çelenk göndermek isteyenlerin Türk Eğitim Vakfı ve Ege Orman Vakfı’na bağış yapmaları, ailesi tarafından rica olunur)"



İSMET YORGANCILAR KİMDİR?



1927’de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945’te yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş hayatına başlayan Yorgancılar, 1968’de sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla tanınıyordu.



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