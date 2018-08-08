Arabesk müziğin önemli isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Akay, “Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.” dedi.



Akay devamında şu ifadeleri kullandı: “Bugün sabah saatlerinde acil ameliyata alınacak ve önemli bir kalp ameliyatı geçirecek olan 73 yaşındaki usta sanatçımız Hakkı Bulut, sevenlerinden dua bekliyor. Hastanenin ismini ise, maalesef sevenlerim gelip yorulmasınlar diye söylemiyor. Sadece duaları yeter diyor. Dualarımız usta sanatçımızla.”