Sanatçı Orhan Aydın , twitter hesabından sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alındığını twitterdan açıklayan Aydın, şu ifadelere yer verdi:Sosyal Medya Paylaşımlarım İçin Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye Getirildim. Başkanlık ve Demokrasi!Orhan Aydın (d. 27 Eylül 1947 Türk tiyatrocu, oyuncu ve yazar.İnternet üzerinden yayın yapan soL haber portalındanda köşe yazarlığı yapmaktadır.FilmografisiKertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüzNasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011Yerden Yüksek 2010Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010Emret Komutanım 2005Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004Fişgittin Bey 2003Ankara Yollarında 2002Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999İkinci Bahar 1998Kurtuluş (General Dimaras) 1996Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993Gerçek Kesit 1993Deniz Gurbetçileri 1991Ana (Sivri Zeka) 1991Yaprak Dökümü (Vehbi)1987Barınak (Sinan Baba) 2012Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 201110 Saatte Büyümek Kısa film 2010Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992Deniz (film)1987Muhteşem İkili 1986Hesap Günü 1986Muhteşem1985