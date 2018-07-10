Gözaltına alındığını twitterdan açıklayan Aydın, şu ifadelere yer verdi:
Sosyal Medya Paylaşımlarım İçin Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye Getirildim. Başkanlık ve Demokrasi!
Gözaltına alınan Orhan Aydın serbest bırakıldı.
Orhan Aydın, serbest bırakılmasını da twitter üzerinden duyurdu:
Orhan Aydın şu ifadelere yer verdi:
Hakkımda 2 dosya var. Yaşasın Hayat Yaşasın Tiyatro dediğim için Erzurum’dan “darbeci” diye ihbar edilmişim, diğeri Antalya’dan ihbar “Darbenin siyasi ayağı araştırılsın” dediğim için “darbecilikten” dava açılmış. Reddettim ve Serbest bırakıldım. YAŞASIN TİYATRO YAŞASIN HAYAT.
ORHAN AYDIN KİMDİR?
Orhan Aydın (d. 27 Eylül 1947 Türk tiyatrocu, oyuncu ve yazar.
İnternet üzerinden yayın yapan soL haber portalındanda köşe yazarlığı yapmaktadır.
Filmografisi
Dizi
Kertenkele (dizi) (Bahtiyar) 2014-günümüz
Nasıl Geçti Habersiz (Ahmet) 2012
Karakol - Herkes Adalet İster (Alaattin) 2011
Yerden Yüksek 2010
Nakş-ı Dil Sultan (dizi) (Halil Hamit Paşa) 2010
Adanalı (Nevzat Müdür)(2008-2010
Emret Komutanım 2005
Anadolu Efsaneleri Sarı Kız Tepesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Dikilitaş Efsanesi 2005
Anadolu Efsaneleri - Bostancı Baba 2005
Anadolu Efsaneleri - Göl Efsanesi 2004
Anadolu Efsaneleri - Kıyan Tepesi 2004
Fişgittin Bey 2003
Ankara Yollarında 2002
Tatlı Hayat (Hüsnü) 2001
Küçük Besleme (Osman) 2001 - 1999
İkinci Bahar 1998
Kurtuluş (General Dimaras) 1996
Hastane (dizi) (Dr. İskender Akoğlu) 1993
Gerçek Kesit 1993
Deniz Gurbetçileri 1991
Ana (Sivri Zeka) 1991
Yaprak Dökümü (Vehbi)1987
Sinema
Barınak (Sinan Baba) 2012
Devrimden Sonra (Öğretim Görevlisi) 2011
10 Saatte Büyümek Kısa film 2010
Hoşçakal Yarın (Yusuf Aslan'ın Avukatı) 1998
Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri (Başhekim) 1992
Deniz (film)1987
Muhteşem İkili 1986
Hesap Günü 1986
Muhteşem1985
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