Son dakika... Ünlü yapımcı Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti

Türkiye'nin tanınmış yapımcılarından Erol Köse, İstanbul Sarıyer'e bağlı Maslak bölgesinde yer alan Ağaoğlu 1453 Konutları'ndaki dairesinin 16. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu ölümün ardından, olayın nasıl gerçekleştiğine dair emniyet birimlerince inceleme başlatıldı.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Gerçekleşen ani ölümün ardından yürütülen soruşturmada, yüksekten düşme vakasının arka planı araştırılıyor. Erol Köse'nin 16. kattan kendi iradesiyle atlayarak intihar mı ettiği, yoksa bir kaza sonucu düşerek mi hayatını kaybettiği, olay yerinde ve sonrasında yapılacak adli incelemelerin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

OLAYDAN HEMEN ÖNCE YARDIMCISINI EVDEN GÖNDERDİ

Elde edilen bulgulara göre, Köse ölümünden kısa bir süre önce evde çalışan yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek" dedi. Yardımcının bu talimat üzerine evden ayrılmasından tam 20 dakika sonra düşme olayının gerçekleştiği öğrenildi.

Asker emeklisi Abdülkadir ile Zülfi çiftinin çocuğu olan Erol Köse, 21 Eylül 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü yıllarda müzik sektörüne giriş yapan Köse, ilk olarak "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla sahne performansları sergileyerek albüm çalışmalarıyla adını duyurdu. Eski şarkıcının yapımcılık kariyeri ise, Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle başladı. 2000'li yıllara gelindiğinde yapımcılık kariyerini pekiştiren Köse; Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener gibi dönemin en popüler sanatçılarıyla projelerde yer aldı ve pek çok sanatçının ekibinde bulundu.

Kariyerinde çalıştığı isimlerin ünlü olması, onu farklı sektörlerle de bir araya getirdi. Yeşim Salkım, Köse'yi eşi Hakan Uzan ile tanıştırdı ve ikilinin anlaşması sonucunda Köse, yüzde 51 pay sahibi olarak Uzan'ın müzik şirketinin ortağı oldu. Bu ortaklıkla birlikte Rumeli konserlerini yapmaya başlayan Köse, süreç içerisinde Cem Uzan ile de tanıştı. Cem Uzan'ın önerisiyle Genç Parti'den milletvekili adayı olan ünlü yapımcı, seçimler sonrasında partinin yeterli oy sayısını alamaması sebebiyle milletvekili olamadı.

Yaşamı boyunca farklı olaylarla da gündeme gelen Erol Köse, geçmişte biri topuğundan diğeri bacağından olmak üzere iki kez vurularak silahlı saldırıya uğradı. 2011 yılında bu saldırılara ilişkin konuşan Köse, olayın nedenine dair "Kimseye boyun eğmem bu vurulma olayından önce de mafyaya haraç vermediğim için vuruldum" sözlerini kullanmıştı.

Özel hayatında iki kez evlilik yapan Erol Köse'nin ilk evliliğinden Dijan Nazlan isminde bir kızı bulunuyor.