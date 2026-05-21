Son Dakika: Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu! Serenay Sarıkaya ve Mabel Matiz dahil 25 isim gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen deliller neticesinde, kamuoyunda tanınan bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler tespit edildi. Bu gelişme üzerine savcılık tarafından operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21.05.2026 Perşembe günü saat 07:00 itibarıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24, Muğla'da ise 1 olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Şüpheli İsimlerin Tam Listesi:

Serenay Sarıkaya

Berkay Şahin

Tan Taşcı

Yağmur Ünal

Mirgün Sırrı Cabas

Hakan Aydın (Blok 3)

Mabel Matiz (Fatih Karaca)

Feyza Civelek

Niran Ünsal

Volkan Bahçekapılı

Onur Tuna

Osman Haktan Canevi

Aslıhan Turanlı

Eren Kesimer

Kübra İmren Siyahdemir

Mehmet Rahşan

Cansu Tekin

Özgür Deniz Cellat

Yasemin İkbal

Tarık Tunca Bakır

Hanzede Gürkanlar

Aycan Yağcı

Tuğçe Postoğlu

Eda Dora

Semiha Bezek