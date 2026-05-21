Son Dakika: Ünlülere dev uyuşturucu operasyonu! Serenay Sarıkaya ve Mabel Matiz dahil 25 isim gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarında çok konuşulacak yeni bir dalga başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, aralarında Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen deliller neticesinde, kamuoyunda tanınan bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüpheler tespit edildi. Bu gelişme üzerine savcılık tarafından operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21.05.2026 Perşembe günü saat 07:00 itibarıyla geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24, Muğla'da ise 1 olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 25 şüpheliye yönelik arama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma Kapsamında Gözaltına Alınan Şüpheli İsimlerin Tam Listesi:
Serenay Sarıkaya
Berkay Şahin
Tan Taşcı
Yağmur Ünal
Mirgün Sırrı Cabas
Hakan Aydın (Blok 3)
Mabel Matiz (Fatih Karaca)
Feyza Civelek
Niran Ünsal
Volkan Bahçekapılı
Onur Tuna
Osman Haktan Canevi
Aslıhan Turanlı
Eren Kesimer
Kübra İmren Siyahdemir
Mehmet Rahşan
Cansu Tekin
Özgür Deniz Cellat
Yasemin İkbal
Tarık Tunca Bakır
Hanzede Gürkanlar
Aycan Yağcı
Tuğçe Postoğlu
Eda Dora
Semiha Bezek