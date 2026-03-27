Son dakika... Uşak belediye başkanı Özkan Yalım ve 11 kişi rüşvet operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Uşak Belediyesi'ne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Simge Sarıyar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturması kapsamında, Uşak Belediyesi'ne yönelik çok ayaklı bir operasyon gerçekleştirildi. Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İhalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak aradaki farkların rüşvet olarak tahsil edildiği öne sürülürken, ihale alan şirketlere belediye başkanının aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı kurulduğu belirtiliyor.

UŞAK SPOR ÜZERİNDEN ŞAHSİ HESAPLARA PARA TRANSFERİ

Belediye başkan yardımcılarının, Uşak Spor’a yardım ve bağış bahanesiyle şahsi hesaplarına para topladığı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, belediye başkanının makamına getirilen nakit bağışların herhangi bir makbuz düzenlenmeden özel kalem müdürlüğü üzerinden zimmete geçirildiği suçlaması soruşturma evrakında bulunuyor.

Belediye yöneticilerinin kişisel harcamaları da savcılığın inceleme alanına girdi. Yöneticilerin eğlence mekanlarında yaptıkları şahsi harcamaların, belediye bütçesinden "temsil ve ağırlama gideri" adı altında karşılandığına dair bulgulara ulaşıldığı aktarılıyor.

MAL VARLIĞINI ŞOFÖRÜNE DEVRETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Yalım'ın, yolsuzluk yoluyla elde edildiği öne sürülen mal varlıklarına el konulması ihtimaline karşı, 2025 yılı içinde tüm varlığını şoförü olduğu belirtilen bir şahsa devrettiği iddiası dosyada yer buldu.

Kurum bünyesinde bazı kişilerin fiilen çalışmadıkları halde yüksek maaşlarla kadroya alındığı, ayrıca belediyeye ait olmayan işletmelerde çalışan personelin belediye işçisi gibi gösterilerek sigorta primlerinin kamu kaynaklarından ödendiği belirtiliyor. Öte yandan, bir iş insanından belediyeye araç temin etmesinin istendiği, bu talebin reddedilmesi üzerine söz konusu iş insanına ait alışveriş merkezinin mühürlenerek yüksek miktarda para cezası kesildiği yönündeki şikayetler soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

MASAK RAPORLARINDA ŞÜPHELİ FİNANSAL HAREKETLER

İncelemelerde, şüphelilerin hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Yurtdışı kaynaklı transferlerin gerçekleştirildiği ve şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz finansal işlemler yaptığı raporlandı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

