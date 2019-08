SON DAKİKA! Usta oyuncu Suna Akbel hayatını kaybetti (Suna Akbel kimdir)

Ses sanatçısı Onur Akay, Cüneyt Gökçer'in yeğeni ve TRT'nin efsane sunucularından Can Akbel'in eşi Devlet Tiyatrosu sanatçısı usta oyuncu Suna Akbel'in hayatını kaybettiğini açıkladı

"Cüneyt Gökçer’in yeğeni ve TRT’nin efsane sunucularından Can Akbel’in eşi Devlet Tiyatrosu sanatçısı usta oyuncu Suna Akbel ’i, maalesef 5 gün önce kaybettik ve Akbel, Çengelköy Mezarlığı’nda sessiz sedasız toprağa verildi.Çok sayıda tiyatro oyununda sahneye çıkan ve eşi Can Akbel’le radyo programları da sunan Suna Akbel’e Allah'tan rahmet diliyorum.Suna Akbel, eşi Can Akbel’le birlikte WDR Türkçe servisinin kuruluşunu ve ilk yayınlarını gerçekleştirdi. 3 yıl boyunca ‘Köln Radyosu’nun yayınlarının zenginleştirerek, etkin, sevilen ve ilkeli bir yayın haline gelmesine, Almanya’daki Türklerin önemli bir haber, bilgi ve eğlence kaynağı olmasına büyük katkısı olan Suna Akbel, daha sonra Türkiye’ye döndü Devlet Tiyatrosu’nda görevine devam etti.TRT'de yıllarca Güne Bakış programını sunan ve 2015 yılında vefat eden efsanevi spiker Can Akbel’den, bir dönem sunuculuk yapan Cansu Akbel adında bir kız çocuğu olan usta oyuncu, çok sayıda tiyatro oyunu ile seyirci karşısına çıktı."