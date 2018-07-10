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Son Dakika: Usta sanatçı Orhan Aydın gözaltına alındı

Sanatçı Orhan Aydın , twitter hesabından sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Son Dakika: Usta sanatçı Orhan Aydın gözaltına alındı
Gözaltına alındığını twitterdan açıklayan Aydın, şu ifadelere yer verdi:

Sosyal Medya Paylaşımlarım İçin Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye Getirildim. Başkanlık ve Demokrasi!



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