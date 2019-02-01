Çok sayıda dizi ve filmde rol alan usta sanatçı Turgut Arseven, bu sabah hayatını kaybetti. 1 Ocak 1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Turgut Arseven, 1986 yılında ‘Milyarder’ isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol almıştı. Arseven, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak

72 yaşındaki Şehir Tiyatroları sanatçısı Turgut Arseven’in, bu sabah vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.



Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, "Şehir Tiyatroları’nın değerli sanatçısı Turgut Arseven’i bu sabah kaybettik. 72 yaşındaki değerli oyuncumuzu çok sayıda dizi ve filmde de izlemiştik. Cenazesi, 02.02.2019 Cumartesi günü Şehir Tiyatroları’nda düzenlenecek törenin ardından, Şişli Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacaktır. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.



CENAZE BİLGİLERİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın verdiği bilgiye göre, tiyatro oyuncusu Turgut Arseven hayatını kaybetti.



Arseven'in cenazesi, yarın saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki töreninin ardından Şişli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



İBB Şehir Tiyatroları ayrıca yayınladığı başsağlığı mesajında, "İBB Şehir Tiyatroları tiyatro oyuncusu Turgut Arseven'i yitirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.



TURGUT ARSEVEN KİMDİR?



Turgut Arseven, 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Şehir Tiyatroları sanatçısı Şakir Arseven, ağabeyi Şehir Tiyatroları oyuncularından Atacan Arseven olan Turgut Arseven, sahneye ilk kez 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda çıktı.



Uzun yıllar Çocuk Tiyatrosu bölümünde Ferih Egemen'in yardımcılığını yapan Arseven, "Bir Varmış Bir Yokmuş", "Cyrano De Bergerac", "Mavi Yapraklı Ev", "Umut Çeşmesi", "Nuh’un Gemisi", "Bir Kavuk Devrildi", "Yarısı", "Trampacılar", "Kocadağlar Ağası", "Yakut Balık", "Köşebaşı", "Anna Karenina", "Buzlar Çözülmeden", "Tehlikeli Güvercin", "İvanov, Taş Bademleri" ve "Köse İle Ese" gibi birçok oyunda rol aldı.



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