Uzmanlar, Suriye saldırısının Astana birlikteliğini hedef aldığını söyledi. Saldırıdan yana tavır almanın yanlış olduğunu belirten uzmanlar; Sahada kaybeden Amerika'nın; Türkiye'yi, Rusya ve İran ittifakından ayırmak istediğini ifade etti

Uzmanlar, Suriye saldırısının Astana birlikteliğini hedef aldığını söyledi. Saldırıdan yana tavır almanın yanlış olduğunu belirten uzmanlar; Sahada kaybeden Amerika'nın; Türkiye'yi, Rusya ve İran ittifakından ayırmak istediğini ifade etti.



Atlantik sisteminin Suriye'ye yaptığı emperyalist saldırının hedefi tartışılıyor.



Uzmanlardan AKP'ye önemli uyarılar geldi.



Saldırıyı Ulusal Kanal'a değerlendiren uzmanlar, Amerika'nın füze saldırısıyla Suriye barışına büyük katkı sunan Astana birlikteliğini bozmak istediğini söyledi.



Amerika ve Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK/PYD'ye destek verdiğinin altını çizen uzmanlara göre, Türkiye saldırı karşısında yer alıp, Astana sürecini geliştirmeli.



ulusal.com.tr

