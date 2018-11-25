Karabük'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, vali yardımcısı gözaltına alındı

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda vali yardımcısı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerin düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddia edilen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. gözaltına alındı.



Vali yardımcısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.