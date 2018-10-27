Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine atandı. İstanbul Valiliğine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya getirildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atandı. 21 ilin valisi bakanlık emrine alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla 39 ilin valisi değişti.



Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre 39 ilin valisi değişti, 21 ilin valisi ise bakanlık emrine alındı. 18 il valisi yer değişti. 9 kaymakam ilk defa valiliğe atandı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valiliğine, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Valiliğine atandı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin Ankara Valisi oldu.



Ankara Valisi Ercan Topaca, Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.



Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Valisi oldu.



Merkez Valisi olan Muammer Erol, Yalova Valisi oldu.



Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, Yozgat Valisi oldu.



Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Valisi oldu.



Sivas Valisi Davut Gül, Gaziantep'e atandı.



Kayapınar Kaymakamı Ozan Balcı, Tokat Valisi oldu.



Muş Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Valisi oldu.



Karabük Valisi Kemal Çeber, Rize'ye atandı.



Şişli Kaymakamı İdris Akbıyık, Hakkari'ye atandı.



Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Batman'a atandı.



Konya Valisi Yakup Canbolat, Bursa'ya atandı.



Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya'ya atandı.



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