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Son Dakika: Van'da deprem (8 Kasım 2018 son depremler)

Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Dakika: Van'da deprem (8 Kasım 2018 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:12'de Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 4 km derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre ise deprem Van Gevaş'ta meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 6 km olarak duyurdu.


Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #van #deprem #son depremler
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