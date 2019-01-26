Vatan Partisi Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı; Ankara Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, İzmir adayı ise Dr. Rifat Mutlu oldu. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in tanıttığı adaylar göreve hazır olduklarını, Türkiye’yi özlenen yerel yönetimlere kavuşturacaklarını söyledi. Düzenlenen tanıtıma partililer ve çok sayıda basın mensubu da katıldı

Vatan Partisi, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı.



Parti genel merkezinde düzenlenen tanıtım programında adayları Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek duyurdu.



Türkiye’nin çözümsüzlüğe mahkum edilmek istendiğini belirten Perinçek, Vatan Partisi’nin çözüm yollarını anlattı.



Prof. Dr. Tülin Oygür, Atatürk’ün Ankara’sını yeniden kurmak için çalışacaklarını söyledi.



İzmir’den aday olan Dr. Rifat Mutlu ise İzmir’in sorunlarını anlattı, Vatan Partisi’nin tek çıkış yolu olduğunu söyledi.







Vatan Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına ilgi de yoğun oldu.



Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği açıklamada, partililer adaylardan memnundu.



Gazi Üniversitesi’nde uzun süre rektör yardımcısı olarak çalışan Tülin Öygür, 2012 yılında Vatan Partisi’ne katılmıştı. 26’sı uluslararası dergilerde olmak üzere 72 bilimsel makalesi bulunan Öygür, evli ve bir çocuk annesi.



Dr. Rifat Mutlu ise Demokratik Sol Parti’nin İzmir İl Başkanı olarak uzun yıllar görev yapmıştı. İlhan Selçuk döneminde Cumhuriyet gazetesinde karikatürist olarak çalışan Mutlu’nun yayınlanmış iki karikatür albümü bulunmakta.



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