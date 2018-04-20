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Hükümetten erken seçim açıklaması

Son dakika: Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede: Bu karar, darbe kararıdır

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede'nin erken seçim kararı ve 100 bin imza için seçim kurullarına bireysel başvuru tartışmaları hakkında TBMM önünde yapacağı basın açıklaması ve TBMM'ye yürüyüşleri engellenmeye çalışıldı. Açıklama yapan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede, erken seçim kararı hakkında "Bu karar, darbe kararıdır. İki kişinin aldığı karar, Meclis'e dayatılıyor" dedi

Son dakika: Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede: Bu karar, darbe kararıdır

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede'nin erken seçim kararı ve 100 bin imza için seçim kurullarına bireysel başvuru tartışmaları hakkında TBMM önünde yapacağı basın açıklaması ve TBMM'ye yürüyüşleri engellenmeye çalışıldı.

Açıklama yapan Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Kamil Dede, erken seçim kararı hakkında "Bu karar, darbe kararıdır" dedi.

Dede, "İki kişinin aldığı karar, Meclis'e dayatılıyor" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #vatan partsi #ankara #kamil dede
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