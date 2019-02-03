Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu. Perinçek, "İstanbul'a birikimiyle, kararlılığıyla, geçtiği sınavlarla bir kahramanı öneriyoruz. İstanbul'un sorunlarını çözecek kahramanın ismi: M. İlker Yücel!" dedi

Vatan Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nı bugün açıklıyor.



Partinin Üsküdar Aktürk Düğün Salonu’ndaki Aday Tanıtım Töreni başladı. Törene Vatan Partisi Doğu Perinçek de katıldı.



Tören kısa bir gösterinin ardından vatan savaşında hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Mustafa İlker Yücel olduğunu duyurdu.



Doğu Perinçek'in açıklamasından satır başları şöyle;

Zeybeklerimiz kahramanlık, horonlarımız kahramanlık, halaylarımız kahramanlık ve siz İstanbul'un kahramanlarını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çünkü kahramanlık dönemine girdik.

Türkiye'nin önündeki sorunlar Akif Yılmaz gibi kahramanlarla çözülür. İlker Yücel gibi kahramanlarla çözülür. Zor bir döneme girdik. Çetin bir döneme... Yani kahramanların çağına...

Türkiye'nin önündeki sorunlar kahramanlarla çözülür. Böyle gitmez, üretim ekonomisi kurulacak. ABD'nin borçlanma ekonomisi duvarını yıkacağız. Ekonomik krizden üretim devrimiyle çıkacağız.

CHP ve İyi Parti'nin HDP ile işbirliği bir seçenek değil, bir çıkmazdır. Ancak ABD Türkiye'yi işgal ederse PKK iktidar ortağı olabilir. Ne Türk milleti ne Türk ordusu buna izin vermeyecektir

Türkiye kahramanlar çağına girmiştir. Kahramanlar zamanı, Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Görevlere hazırız. Kahramanlar görevlere hazır. Ve görüyorum hepinizin gözlerinde ışıltılar, yürekler güm güm atıyor.

Girer girmez hepinizin yüzlerinden gözlerinden bu görevlere hazır olduğunuzu gördüm. Vatan Partisi yedi ateşten geçerek geldi buraya. Onun için yerel seçimlere girerken şunu söylüyoruz, Karşımıza kahramanlarınızı çıkarın varsa, yiğitler yarışsın bu seçimde.

Maduro'ya, Putin'e, Hamaney'e, Beşar Esad'a sövenler değil, karşımıza kahramanlar çıksın. Türkiye'ye sıcak para komisyoncularını, dolar vurguncularını, rantçıları değil üreticiyi baş tacı yapacak olanlar çıksın karşımıza.

İstanbul'a birikimiyle, kararlılığıyla, geçtiği sınavlarla bir kahramanı öneriyoruz. İstanbul'un sorunlarını çözecek kahramanın ismi: M. İlker Yücel!

