İlker Yücel'in açıklaması şöyle;
Kartal'da 21 vatandaşımızı öldüren Belediyecilik anlayışı
6 Şubat Perşembe Kartal'da çöken bina 21 vatandaşımıza mezar oldu. Milletimize tekrar başsağlığı, kaybettiğimiz vatadaşlarımızın yakınlarına da sabır diliyoruz.
Vatandaşlarımızı bina öldürmedi. Sistem belediyeciliğinde yaşam yok, rant var!
3 katı kaçak olduğu ortaya çıkan binanın bulunduğu yer 1994'e kadar Belediye Başkanı SHP'li Mehmet Ali Büklü'nün yönetimindeydi.
1994'den sonra 2002'ye kadar Belediye Başkanı şu anda Erzurum Belediye Başkanı olan Mehmet Sekmen.
Mehmet Sekmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.
1997 yılından itibaren İşçi Partisi Kartal İlçe Başkanlığı Mehmet Sekmen'i yakın takibe alıyor.
Hukuk suz uygulamalarıyla ilgili belgeler 17 Şubat'ta Kartal Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ediliyor. Bunun üzerine İstanbul Mahalli İdareler Kontrolörlüğü gelip inceleme yapıyor.
Bu kurum İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açmasına karar veriyor.
İçişleri Bakanlığı da 13 Haziran 1997'de mülkiye müfettişi Muammer Erol'u görevlendiriyor.
Erol'un hazırladığı soruşturma raporu 14 Ağustos 1997'de İstanbul İl İdare kurulunda görüşülüyor. Müfettiş raporundan sonra İstanbul İl İdare Kurulu, Mehmet Sekmen'in üç ayrı konudan yargılanmasına karar veriyor.
Bu işlemler sırasında Partimiz yeni belgelere ulaşıyor. Bunun üzerine 3 Kasım 1997'de iki Mülkiye Müfettişi daha görevlendiriliyor.
Dosyada suçların konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz: ‘Kaçak ve ruhsatsız inşaatlar yoluyla tarikat kurumlarına aktarılan kaynaklar, tarikatçı kadrolaşma, ihalelerdeki yolsuzluklar, Ömerli Baraj Havzası'ndaki hazine arazisinin talanı.’’
30 Mart 1998'de Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından görevden alınıyor.
Sonradan İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından göreve iade ediliyor.
Bu suçlardan sadece birkaçını dikkatinize sunalım:
Kartal sahilindeki Dengemek adlı dev alışveriş merkezi, aslında SSK Mensupları Dinlenme Tesisi!
SSK, bu yeri Dengemek'e 29 yıllığına kiralıyor. Dengemek, anlaşmadan vazgeçiyor. Ancak bu tebliğ yapıldıktan sonra inşaata başlıyor. Belediyeden de çatı onarımı ve badana için izin alıyor. Onarım ve badana yerine, 25 bin metrekarelik devasa bir inşaat yükselmeye başlıyor. Belediye Encümeni, yıkım kararı alıp uyguluyor. İnşaat yeniden başlıyor. İkinci yıkım kararının ardından, alışveriş merkezi açılıyor.
Açılış kurdelesini ise yıkım kararında imzası olan başkan Mehmet Sekmen kesiyor!
Alışveriş merkezinin sahil yoluna açtığı bağlantı yolundan, Karayolları'nın, İmar Dairesi'nin haberi bile yok. çünkü dev mağazanın açtığı yol da yasadışı. Trafik lambalarının olmadığı bu yoldan çıkan taşıtlar, sahil yolundaki hızlı trafiğe çarpıyor...
İstikbal örneği:
İstikbal Yatakları, 25 bin metrekarelik, İmar Planı'nda Yeşil Alan kapsamında gözüken araziye büyük bir inşaat yaptı. Hem de dört kez çıkarılan yıkım kararına rağmen.
İmamoğlu Şirketi'ne ait benzin istasyonu ve şirket binası da kaçak ve ruhsatsız.
Rüşvet mekanizması
Belediye, ‘‘Karyapsan’’ adında bir şirket kurmuş. inşaat malzemesi üretiyor.
Kaçak yapı sahibi, belediyeye gittiğinde, ‘‘Karyapsan'a şu kadar milyon yatıracaksın’’deniyor. Ödenecek para, inşaatın büyüklüğüyle orantılı.
‘‘Malzeme avansı’’ adı altında Karyapsan'ın aldığı 50 milyon liralık belgeyi, sonra da ‘‘Talep edilen malzeme temin edilemediği’’ gerekçesiyle kesilen tediye makbuzunu gösteriliyor. Ancak para, veren kişiye iade edilmiyor. Para giriş-çıkış yapılarak geri ödenmiştir şeklinde gösteriliyor.’
Malzeme alımı karşılığında ödeniyor gösterilen paralarla kaçak ve ruhsatsız inşaat sahiplerinden rüşvet alınıyor.
Dekont makbuzları belediyeye götürürüp, "parayı yatırdım" denilince kaçak inşaata devam etme izni alınıyor.
Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ömer Kayır Partimizin hazırladığı 188 belgeden oluşan dosyayı aldığında, Tabakoğlu'na diyor ki ‘‘Bu dosyadaki belgelere, inanın, devlet olarak bizim ulaşmamız mümkün değil. Teşekkür ediyoruz.’’
Mehmet Sekmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı olarak belirlendi.
Partimizin uyarıları dinlenseydi ve Kartal'daki kaçak yapılar üzerine araştırma yapılsaydı 21 vatandaşımız bugün hayatta olacaktı.
Belediyeler sistem partilerinin elinde şehirlerin ve insanların katili yapılar haline getiriliyor.
Kartal'da sistem belediyeciliğinin anlayışı çöktü.
AK Parti ve CHP'nin rant belediyeciliği çöktü.
Beton belediyeleri yerine Halk Belediyeciliği için Vatan Partisi.
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