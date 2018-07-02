Vatan Partisi, Merkez Karar Kurulunda ve Merkez Yürütme Kurulunda seçim sonuçları ve önümüzdeki dönemin görevleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda yeni görevlendirmeler de yapıldı. Genel Saymanlık görevine oy birliğiyle Mehmet Bedri Gültekin, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği için kapalı seçim yapıldı, bunun sonucunda Cem Dikmen, Meltem Ayvalı ve Zeynep Küçük MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak belirlendi

Vatan Partisi, Merkez Karar Kurulunda ve Merkez Yürütme Kurulunda seçim sonuçları ve önümüzdeki dönemin görevleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.



Toplantıda yeni görevlendirmeler de yapıldı.



Vatan Partisi'ndenden yapılan açıklama şöyle;



Vatan Partisi, 30 Haziran 2018 tarihinde toplanan Merkez Karar Kurulunda ve 1 Temmuz 2018 tarihinde toplanan Merkez Yürütme Kurulunda seçim sonuçları ve önümüzdeki dönemin görevleri üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Yeni görevlendirmeleri aşağıda bilginize sunarız.



Merkez Karar Kurulu Kararları

Genel Saymanlık görevine oy birliğiyle Mehmet Bedri Gültekin getirilmiştir.

Boşalmış bulunan 3 Merkez Yürütme Kurulu üyeliği için kapalı seçim yapılmış, bunun sonucunda Cem Dikmen, Meltem Ayvalı ve Zeynep Küçük MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olarak belirlenmiştir.



Merkez Yürütme Kurulu Kararları

Yeni Genel Saymanımız Mehmet Bedri Gültekin, doğal olarak Başkanlık Kurulu üyesi olmuştur.

Daha önce boşalan 2 Başkanlık Kurulu üyeliği için kapalı seçim yapılmış, Serdar Üsküplü ve Nusret Senem, Başkanlık Kurulu üyeliklerine seçilmiştir.

Kitle Örgütleri Bürosu Başkanlığına Ercan Enç, Meslek Örgütleri Bürosu Başkanlığına Meltem Ayvalı, Örgütlenme Bürosu Başkanlığına Savaş Oruç oy birliğiyle getirilmiştir.

Daha önce Propaganda Bürosu’nun bünyesinde görev yapan Basın Bürosu’nun, bağımsız bir genel merkez bürosu olmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Büro’nun başkanlığına oybirliğiyle Oktay Yıldırım getirilmiştir.

Sanayici ve Tüccar Bürosu’nun ismi, oy çokluğuyla “Sanayici ve İş İnsanları Bürosu” olarak değiştirilmiştir. Büro’nun başkanlığına oy birliğiyle Hüseyin Tugay Şen getirilmiştir.

Ülkenin içinde bulunduğu durum da gözetilerek bir “Ekonomi Bürosu” kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.





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