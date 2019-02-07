Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan etmesine İstanbul Fransız Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması ile cevap veriyor
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan etmesine İstanbul Fransız Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması ile cevap veriyor
Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan etmesine İstanbul Fransız Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması ile cevap veriyor