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Vatan Partisi'nden Fransa Konsolosluğu önünde basın açıklaması
Vatan Partisi'nden Fransa Konsolosluğu önünde basın açıklaması
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Son dakika... Vatan Partisi'nden İstanbul Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan etmesine İstanbul Fransız Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması ile cevap veriyor

Son dakika... Vatan Partisi'nden İstanbul Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı sözde Ermeni soykırımını anma günü olarak ilan etmesine İstanbul Fransız Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması ile cevap veriyor

 

Etiketler; #vatan partisi #Macron #fransa
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