Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Emperyalist saldırıya karşı Suriye'nin yanındayız" dedi. Reyhan, "Kendilerine medeni diyen emperyalist barbarlar bu sabaha karşı, tam da İslam alemi için kutsal olan Miraç Kandilinde 7 yıldır diz çöktüremedikleri Suriye'ye füzelerle saldırdılar" dedi

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Suriye'ye yönelik emperyalist saldırıya karşı basın açıklaması yaptı.



Reyhan şunları söyledi:



"Bu açıklamayı bugün ABD Büyükelçiliği önünde yapmak istedik fakat hükümetten emir alan emniyet güçleri buna müsaade etmedi. Atatürk’ün polisini ABD’ye kalkan yapan, ABD’nin korunması için ona görev veren hükümeti kınıyoruz.



Kendilerine medeni dünya diyen emperyalist barbarlar bu sabaha karşı tam da İslam âlemi için kutsal olan Miraç Kandilinde 7 yıldır diz çöktüremedikleri Suriye’ye füzelerle saldırdılar. Bu zavallılar, yıllardır besleyip büyüttükleri gerici ve bölücü terör örgütlerinin yapamadığını şimdi üç beş füze ile yapabileceğini zannetmektedir. Suriye milleti, devleti ve ordusu 7 yıldır aslanlar gibi direniyor, zaferler kazanıyor.



ABD’nin ve adına müttefikler denilen çetenin bu saldırısının hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur. ABD, Suriye’de kaybetmiştir. Hiçbir Hollywood gösterisi bu gerçeğin üzerini örtemez. Bir yandan Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekâtlarıyla ABD’nin terör koridorunu yarmıştır, bir yandan da Suriye ordusu ABD destekli sözde muhalif grupları hallaç pamuğu gibi atmıştır.



Artık kabak tadı veren “kitle imha silahı” yalanlarına inanan kalmadı. Bu yalanların arkasına sığınarak, Uluslararası hukuku da çiğneyerek yapılan saldırı, ABD ve müttefiklerinin tarihine yeni bir kara leke olarak geçecektir. Aldığımız haberlere göre Suriye’nin Şam başta olmak üzere bütün kentlerinde, halk sokaklardadır ve emperyalizme karşı mücadele sloganları atmaktadır. ABD’nin Dünya’nın kabadayısı olduğu dönemler geride kalmıştır. Batı Asya halkları ABD’yi arkasına teneke bağlayarak kovacaktır.



TÜRKİYE VE SURİYE’NİN KADERİ EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELEDE BİRLEŞMİŞTİR



15 Temmuz 2016 gecesi aynı emperyalist saldırıya ülkemiz de maruz kalmıştı. ABD, FETÖ aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombaladı. 15 Temmuz gecesi Türk Milleti ve ordusu nasıl direndiyse, bugün de Suriye milleti ve ordusu da aynı inançla direnmektedir.



Buna karşın Cumhurbaşkanlığının, Hükümetin, Dışişlerinin ve AKP’nin sözcüleri, ABD saldırısını alkışlamaktadır. Erdoğan yönetimi bu tutumuyla 15 Temmuz’u yapan, PKK/PYD’ye 5 bin TIR silah yardımı yapan, PKK’lı teröristlere maaş ödeyen ABD ile aynı safa düşmüştür. Dolayısıyla Erdoğan yönetimi FETÖ ve PKK ile de aynı safa düşmüştür. Böyle tutarsız ve yalpalayan bir yönetim ile Türkiye’nin Vatan Savaşı’nı, terörle mücadelesini ve ekonomisini yürütmek mümkün değildir.



Erdoğan yönetimi ABD saldırısını destekleyerek, Astana’da başlayan Türkiye-Rusya-İran işbirliğini de baltalamaktadır. Gerçek müttefiklerimizde güvensizlik yaratmaktadır. Bu sebeple de Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD’ye karşı yürüttüğümüz mücadeleyi zaafa uğratmaktadır. Tam da Rusya, İran ve Suriye’nin PKK’nın üzerine yürümeye başladığı koşullarda AKP’nin haçlı saldırısını alkışlaması Türkiye’nin milli güvenliğine zarar vermektedir.



Vatan Partisi dün olduğu gibi bugün de, yarın da, her zaman Suriye halkının ve bütün Batı Asya halklarının ve devletlerinin yanındadır. Yalnızca hükümetin değil, CHP, İyi Parti gibi muhalefet partilerinin bile yaptıkları açıklamalarda “Kimyasal Silah” yalanını bahane ederek emperyalist saldırıyı meşrulaştırdığı koşullarda Partimiz emperyalizmin karşısında dimdik durmaktadır. Vatan Partisi iktidarında Türkiye, Suriye başta olmak üzere bütün komşularıyla her türlü işbirliğini kuracak ve ülkemiz Avrasya’daki bağımsız ve onurlu yerini alacaktır."



ulusal.com.tr

