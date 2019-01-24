Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Ulusal Kanal'da Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin Venezuela'daki ABD destekli darbe girişimine dair sorularını yanıtladı. Büyükelçi Bracho, "Kendisini devlet başkanı ilan eden zatın hiçbir halk desteği yoktur, ABD'nin kuklasıdır. Trump, Obama'dan daha vahşi köpek. Tasmaları değişen tek bir köpek. Halkım, hükümetim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum Türk halkına, Ulusal Kanal'a Türkiye hükümetine." dedi

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, Ulusal Kanal'da Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin Venezuela'daki ABD destekli darbe girişimine dair sorularını yanıtladı.



Açıklamadan satır başları şöyle:



"Venezuela hükümetinin bir tane seçilmiş devlet başkanı var o da Maduro'nun ta kendisidir. ABD dış politikada yine hataya imza atmıştır. Bu meşrutiyet sorununu ötesinde ABD'nin yaptığı bir adım daha ileri götürmek, bir milletvekilini devlet başkanı olarak ilan etmiştir. ABD'nin çok uzun bir zamandan beri ülkemize karşı düşmanca tutumlarının bir başka tezahürüdür. ABD seçilmiş hükümete karşı uzun zamandır planlar yapıyor.



Venezuela'da bir devlet başkanı ancak ve ancak oylarla, demokratik yollarla iş başına gelir. Venezuela halkı, seçimlerde Maduro'yu devlet başkanı ilan etmiştir.



GUAIDO, ABD'NİN KUKLASIDIR



Bizim anayasamızı kabul etmeyen, devlet başkanımızı kabul etmeyen hiç kimsenin bizim içişlerimize müdahale etmesine asla izin vermeyiz. Venezuela halkı sokaklara kendisi çıkmış, hükümetinin yanında yer almıştır. Kendisini devlet başkanı ilan eden zatın hiçbir halk desteği yoktur, ABD'nin kuklasıdır.



TRUMP, OBAMA'DAN DAHA VAHŞİ KÖPEK



Birbirini takip eden aşamaların sonucu, bir başka adımıdır bugün yaşanan. Trump, Obama'dan daha vahşi köpek. Tasmaları değişen tek bir köpek. Tek farkı, biri diğerinden daha vahşi. Şuanki yaşanan sürece, nerelerden geçip geldi. Medya, ekonomi savaşlarına maruz kalarak geldik. ABD yaptırımlarına karşı, veteranların gazileri konumundayız. Venezuela halkı emperyalizme karşı direnmeye devam edecek.



TÜRKİYE HÜKÜMETİNE, TÜRK HALKINA VE ULUSAL KANAL'A TEŞEKKÜR EDİYORUM



Halkım, hükümetim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum Türk halkına, Ulusal Kanal'a Türkiye hükümetine. Bizi olanlar karşısında bağırlarına bastılar. Bizim için Türkiye, tarihsel açıdan önemli bir örnek. Türkiye halkının büyük desteklerini hep hissediyoruz. Bunun için de şükranlarımızı sunuyoruz. Venezuela halkının gönlünde Türkiye'nin çok önemli bir yeri var."



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