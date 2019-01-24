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Venezuela Ankara Büyükelçisi Ulusal Kanal'da
Venezuela Ankara Büyükelçisi Ulusal Kanal'da
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Son dakika... Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes Ulusal Kanal'da

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin Venezuela'daki ABD destekli darbe girişimine dair sorularını yanıtlıyor

Son dakika... Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes Ulusal Kanal'da

Venezuela Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin Venezuela'daki ABD destekli darbe girişimine dair sorularını yanıtlıyor

Etiketler; #Jose Bracho Reyes #ankara #Venezuela
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