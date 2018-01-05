İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova hava durumu,

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.



Bölgede, parçalı çok bulutlu havanın yanı sıra İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgar, bölgede, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.