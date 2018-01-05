banner962
Skandal! Bu kadar da olmaz
Skandal! Bu kadar da olmaz
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Kahraman polis Fethi Sekin anıldı
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Türkiye'den Almanya'ya öneri
Erdoğan'dan ilk açıklama: Münir Özkul...
Erdoğan'dan ilk açıklama: Münir Özkul...

Son dakika: Yağmur uyarısı (İstanbul hava durumu)

İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde, yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova hava durumu,

Son dakika: Yağmur uyarısı (İstanbul hava durumu)

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olması beklenen Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Bölgede, parçalı çok bulutlu havanın yanı sıra İstanbul'un doğu ilçeleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgar, bölgede, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı (Lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Hava durumu #yağmur
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Petrol 68 dolar seviyesinde
Sonraki Haber
Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.