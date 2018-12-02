Yalova Çınarcık'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 0:36'da Yalova Çınarcık'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.



AFAD verilerine göre deprem yerin 13 km derinliğinde meydana geldi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr