AK Parti grubu bu akşam saat 21.00'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı olarak toplanacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıda yeni askerlik sistemi teklifini anlatacak. Teklife ilişkin değişiklik olup olmayacağına da karar verilecek

AK Parti grubu, saat 21.00'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Gündem, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi olacak.



AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak.



Akar, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan yeni askerlik sistemine ilişkin Askeralma Kanun Teklifi'ni anlatacak.



Salı günü yapılan kapalı grup toplantısında milletvekilleri teklife dair vatandaşlardan gelen talepleri aktarmıştı ve bazı çekinceler dile getirilmişti.



Bazı vekillerin teklifin yasalaşmasıyla yüz binin üzerinde gencin terhis olmasının bazı sıkıntılar doğurabileceğine ilişkin görüşlerini dile getirdiği öğrenildi.



Kıbrıs ve sınır bölgelerin bu şekilde terhis bekleyen asker sayısının ciddi oranda olduğu, bu durumun bazı sorunlar oluşturabileceği görüşü aktarıldı.



Bir diğer çekince de yurt dışında yaşayan vatandaşların yararlandığı dövizli askerlik sistemine ilişkin oldu.



Mevcut sistemde yurt dışında askerlik görevini yapan yaklaşık 6 bin 500 lira bedel ödüyordu. Yeni sistemde bu rakam, Türkiye'de bedelli askerlik yapanlarla eşitlenince yaklaşık 30 bin lira gibi bir rakama denk geliyor. Bu durumun Türk vatandaşlığından çıkanların sayısını arttırabileceği çekinceleri dillendirildi.



Ayrıca, bedelli askerlikten faydalanacaklar için yaş ve eğitim durumun kurada öncelik verilmesine ilişkin görüşler de gündeme geldi.



Cumhurbaşkanı'na askerlikten muafiyet hakkı tanıyan 45'inci madde...



Bu kapsamda 45'inci maddeye Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararı ifadesinin eklenebileceği belirtildi.



Tüm bu çekincelerin ve yapıcı olası değişikliklerle ilgili nihai kararın Erdoğan başkanlığındaki grup toplantısında verileceği öğrenildi.



ulusal.com.tr