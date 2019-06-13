Yeni askerlik sisteminin askıya alındığına ilişkin haberlere açıklama geldi. AK Partili İsmail Kaya, "Askerlik sistemi askıya alındı haberleri asılsızdır. Yarın da TBMM Genel Kurulunda görüşmeler devam edecek" ifadelerini kullandı. AK Partili Hüseyin Yayman da Meclis'te askerlik kanunu görüşmeye devam ettiklerini belirterek "Bu kanunla TSK'nın modernizasyon ve reformu sağlanmış olacak" dedi

AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, yeni askerlik sisteminin askıya alındığına ilişkin haberlere dair açıklama yaptı.



"HABERLER ASILSIZ"



Kaya, "Askerlik sistemi askıya alındı haberleri asılsızdır. Yarın da TBMM Genel Kurulunda görüşmeler devam edecek. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur." açıklaması yaptı.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te askerlik kanunu görüşmeye devam ettiklerini belirtti.



Yayman, "Bu kanunla TSK'nın modernizasyon ve reformu sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.



OKTAY YILDIRIM'DAN MESAJ



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Basın Bürosu Başkanı Oktay Yıldırın da konuyla ilgili "Yeni askerlik sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş niteliklerini ortadan kaldırıyor" mesajını paylaştı.



ulusal.com.tr



